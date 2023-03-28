Ознайомлюючись із проблемами культури на Сході, міністр каже: не приїхати сюди просто не міг.

На Донбасі з візитом сьогодні міністр культури України Олександр Ткаченко. Він проінспектував заклади культури у прифронтових містах. Чи можна відновити те, що намагаються знищити росіяни? Розкаже Станіслав Кухарчук.

Швидкісний поїзд зі столиці - прифронтовий Краматорськ зустрічає сиреною. Тут вона змовкає не часто, тому і люди уваги на неї майже не звертають. У юрбі пасажирів на пероні міністр культури Олександр Ткаченко. За робочими розмовами він теж не помітив повітряної тривоги.

На вокзалі в міністра палка, але короткочасна зустріч, далі знову робота. З моменту повномасштабного вторгнення Олександр Ткаченко на Донбасі вперше, тому цей візит майже експресом. Перша локація - одна з небагатьох ще працюючих шкіл естетичного виховання в місті Костянтинівка.

Скільки діток в онлайні? - В онлайні зараз наш контингент - 400 дітей, а до війни було 680-700. Такий в нас був контингент - Це з Костянтинівки чи з інших околиць? - Ні, це тільки Костянтинівська громада.

З Костянтинівки до лінії фронту всього 17 кілометрів. До околиць міста вже дістає російська артилерія. Та занять, хоч і онлайн, в школі не зупиняли ні на день.

Ось так через телефон проходить кожен урок баяна у пані Наталі. Викладачка каже, це важко, але по іншому ніяк - 90 відсотків її учнів роз'їхались по різних містах.

Наталя Сидоренко, викладачка з фаху баян:

Прилітає. А ми працюємо. Діти хочуть займатися, ми це робимо заради дітей. У мене є діти, які за кордоном, у мене є діти, які по всій Україні, є одна дитина, яка в Костянтинівці лишилась.

Російське вторгнення дуже сильно вдарило по культурі, особливо тут, на Донбасі. Більшість закладів або залишились на тимчасово окупованій території, або знищені. Як ось цей Будинок культури в Костянтинівці - у нього поцілила російська ракета.

Ознайомлюючись із проблемами культури на Сході, міністр каже: не приїхати сюди просто не міг.

Олександр Ткаченко, міністр культури України:

Життя продовжується, ми бережемо культуру, і культура нам дає можливість не тільки відволіктися, але і згадати про те заради чого ми воюємо. Тому потрібно сформувати потребу в першу чергу. Я хочу зрозуміти, яка потреба у сфері культури й в Костянтинівці, і в Краматорську таким чином, щоб допомогти. Є в нас і культурний фронт. Невипадково волонтери тут поруч - Микола Сєрга і його команда. Культурний десант, які намагаються і з дітьми працювати, і з військовими.

Саме про цей "Культурний десант" і сказав міністр. Микола Сєрга - натхненник його створення. З творчими братами по зброї та артистами-волонтерами Микола подорожує вздовж всієї лінії фронту від самого початку вторгнення. І вже дав майже тисячу концертів. Головний їх слухач - це звичайний солдат Збройних сил України.

Микола Сєрга, музикант:

Тут не будь-який жанр підійде. Тут потрібна глибина, певний професіоналізм у роботі з аудиторією. Аудиторія не стандартна, вона знаходиться у зміненому стані свідомості, тому ти маєш підлаштовуватись під неї.

Цей концерт "Культурний десант" влаштував для однієї зі штурмових бригад. Обличчя цих мужніх хлопців показувати не можна з погляду безпеки. Бійці, хоча втомлені та змарнілі, але в їхніх очах радість.

Роботу такого "Культурного десанту" в профільному міністерстві обіцяють підтримати й допомогти розвивати. Адже їхня творчість зараз вкрай необхідна.