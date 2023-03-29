Винищувачі Mirage не відповідають вимогам України: Резніков назвав причини [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Винищувачі Mirage 2000 не відповідають декільком важливим характеристикам, які Україна вважає за пріоритетні.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу.
Він нагадав, що зараз українські пілоти вже мають винищувачі МіГ-29, які схожі за характеристиками з Mirage 2000.
"Ворог, користуючись Су-35, може бачити на понад 200 км, а стріляти на понад 140 км. Mirage (як і МіГ-29 - ред.) - це літак, який бачить на 60 км, а стріляє на 30 км. Тому давайте будемо реалістами, що ми із задоволенням прийматимемо будь-які авіаційні платформи, але основний бойовий літак має бути більш сучасним, з можливістю бачити на понад 200 км і вражати на понад 150 км", - зазначив Резніков.
Він також розвінчав чутки про плани Франції передати Mirage 2000 Україні, які раніше розповсюдив портал Intelligence Online.
"Хоча це і хороша матеріалізація ідеї, але не можу підтвердити, що Mirage буде передано Україні", - додав міністр.
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