У четвер, 30 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що коли ми звертаємося по підтримку для України, ми звертаємося заради порятунку життів.

Сказав про це під час звернення до лідерів і народу Австрії в чотирьохсотий день війни, через яку доводиться проходити нашій державі. Тотальної війни росії проти наших людей і проти всього того, що взагалі робить людей людьми. Україна ніколи не хотіла й не брала чужого. Нас не цікавить чужа земля. Ми не хочемо втручатись у життя інших народів. Українці ніколи не прагнули того, щоб через наших солдатів хтось десь на землі страждав і тим більше гинув.

"Ми прагнемо безпеки, спокою, свободи, щастя для своїх дітей у своєму українському домі. Ми прагнемо того, щоб міжнародні договори й конвенції, якими гарантується безпека народів і суверенітет держав, працювали", - додав він.