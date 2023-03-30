Зеленський звернувся до лідерів і народу Австрії [ Редагувати ]
У четвер, 30 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що коли ми звертаємося по підтримку для України, ми звертаємося заради порятунку життів.
Сказав про це під час звернення до лідерів і народу Австрії в чотирьохсотий день війни, через яку доводиться проходити нашій державі. Тотальної війни росії проти наших людей і проти всього того, що взагалі робить людей людьми. Україна ніколи не хотіла й не брала чужого. Нас не цікавить чужа земля. Ми не хочемо втручатись у життя інших народів. Українці ніколи не прагнули того, щоб через наших солдатів хтось десь на землі страждав і тим більше гинув.
"Ми прагнемо безпеки, спокою, свободи, щастя для своїх дітей у своєму українському домі. Ми прагнемо того, щоб міжнародні договори й конвенції, якими гарантується безпека народів і суверенітет держав, працювали", - додав він.
Дякую всім, хто допомагає Україні! Вічна памʼять кожному і кожній, чиє життя забрала жорстока російська війна! Дякую вам особисто, Австріє! Слава Україні!
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