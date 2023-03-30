Понад десять тисяч безробітних у чотирнадцяти регіонах України нині працюють у так званій "Армії відновлення". Ця урядова програма, за якою непрацевлаштованих залучають до суспільно корисних робіт. Переважно - це праця на оборону.

Скільки вже скерували на таку роботу на Рівненщині та чи є охочі працювати - дивіться у сюжеті моїх колег.

Пані Наталія - одна з тих, хто записався "Армії відновлення". Жінка через стан здоров'я втратила роботу на заводі. Та без копійки сидіти не змогла. Поки син воює, вона працює.

Наталія, жителька Костополя:

Треба шукати роботу, якийсь підробіток, щоб вижити в наш час. Дуже тяжко. Подивіться сьогодні на наші ціни. Війна. Треба ж, щоб все готове було, щоб все зроблене було до діла.

У відновлювальній бригаді й пані Ірина. Коли лишилася без роботи, то стала на облік у Центрі зайнятості. І вже два тижні як білить та фарбує.

Ірина, жителька Костополя:

Мені запропонували, що є суспільно корисні роботи. В нас в кожного є сім'ї, діти. Є так само наші солдати, то вони йдуть захищати, а ми помагаємо, щоб підготуватись, бо хто його знає. Сьогодні нас не бомблять, а завтра - хто його знає, що може бути.

Ці жінки приводять до ладу одне з укриттів у місті Костопіль. Ще донедавна воно було захаращене та завалене мотлохом.

Павло Макаров, керівник Костопільського багатогалузевого житлово-комунального підприємства:

Коли ми сюда вперше зайшли, то стіни були в такому унилому стані, грибок місцями. Не було світла. Воно, можна сказати, одне з найкращих по укріпленню в місті, тому що тут є подвійні стіни, тут є подвійне перекриття. Тут обладнано металевими дверми на засовах. Є додатковий лаз.

А тепер тут є світло, вода і вентиляція. І оновлені стіни та стеля. Тут одночасно може перебувати до сотні людей.

Ми бачимо одну з кімнат цього укриття. Воно розділене на такі маленькі кімнатки. Тут облаштовано лавочками. Додатково ми зробили на всі укриття такі широкі лежанки, щоб при пораненні можна було і сісти, можна було і лягти.

Укриття перебувають на балансі міської ради. Керівник комунального підприємства, каже: нині відновлюють дев'ятнадцять сховищ. І вже більшу частину зробили не без допомоги помічників із центру зайнятості.

Павло Макаров, керівник Костопільського багатогалузевого житлово-комунального підприємства:

Це належати до суспільно корисних робіт. Зарплату їм платить Центр зайнятості. І дівчата вносять, можна сказати, посильний вклад в безпеку нашого міста.

Громади можуть наймати таких працівників для будь-яких господарських робіт. У пріоритеті праця на оборону. Єдина умова, щоб держава її оплатила, необхідно бути зареєстрованим у Центрі зайнятості.

Богдан Орлов, начальник Костопільського управління Рівненської філії обласного центру зайнятості:

Ми підбираємо цих людей. І варто зазначити, що дійсно розуміння і підтримка збоку безробітних є. Вони на ці роботи погоджуються та йдуть працюють. Вони працевлаштовуються по строкових трудових договорах, їм виплачується заробітна плата. Розмір 6700.

Це мінімальна зарплатня в Україні. І вона в три з половиною рази більша за середню допомогу по безробіттю. А ще така праця зараховується до страхового стажу.

Богдан Орлов, начальник Костопільського управління Рівненської філії обласного центру зайнятості:

Час складний, війна спонукає до того, щоби не отримувати пасивно кошти, а максимально мобільно шукати мотивовану роботу.

На Рівненщині нині до суспільно корисних робіт залучили понад три з половиною сотні безробітних. До кінця року планують цю "Армію" збільшити до тисячі. З квітні їх спрямовуватимуть ще й для допомоги медикам, які виходжують військових.

Іван Ткачук, директор Рівненського обласного центру зайнятості:

Одні воюють, другі повинні працювати. Так-от ті люди, які стоять в нас на обліку, вони зараз працюють в "Армії відновлення", тобто так звані суспільні роботи. І людина зайнята, і якась робота виконується, і людина заробіток має. Економіка повинна працювати на перемогу.

Усього ж в області нині понад чотири з половиною тисячі безробітних. І більшість з них готова працювати, бо це хай і тимчасовий, проте заробіток, а відтак і допомога країні, яка виборює собі перемогу.