Проти чемпіона світу у складі збірної Аргентини з футболу Гонсало Монтьєля було подано позов про участь у груповому сексуальному насильстві. Жертва - модель, з якою футболіст перебував у коротких стосунках. Подробиці наводить видання Marca.

Як повідомив адвокат "жертви" Ракель Ерміда, у 2019 році під час вечірки на честь дня народження футболіста у нього вдома стався "акт сексуального насильства з проникненням за обтяжливих обставин з боку групи людей". За словами адвоката, приїхати на вечірку модель попросив Гонсало Монтьєль.

Дівчина не пила алкоголь, але, скуштувавши два напої, знепритомніла. Скільки людей брало участь у насильстві, вона не знає. Як повідомив захисник моделі, після того, що сталося, її вигнали з будинку.

Як вона потрапила додому, модель також не знає. Як розповів адвокат, дівчина не розповідала про те, що сталося раніше, бо отримувала погрози з боку футболіста та його родичів.

Гонсало Монтьєль у складі збірної Аргентини виграв чемпіонат світу з футболу 2022 року. У фінальному матчі проти збірної Франції він забив переможний пенальті у післяматчевій серії.