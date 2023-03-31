Прокурор МКС закликав росію повернути викрадених дітей до України [ Редагувати ]
У пʼятницю, 31 березня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав росію повернути викрадених дітей до України. Про це повідомляє "Укрінформ".
Я чітко закликаю рф повернути дітей… дайте їм (можливість - ред.) повернутися в Україну якнайшвидше. Прямо в Україну або через треті сторони, але дайте дітям повернутися додому… Правам дитини має приділятися першочергова увага.
Крім цього він вкотре закликав росію надавати інформацію, що стосується роботи його Офісу.
Хан додав, що видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової не викликала у нього почуття радості, адже це стосувалося очільника країни, що є постійним членом Ради безпеки ООН.
по темі
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила питання про схвалення програми розширеного фінансування з Україною до порядку денного
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала
Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну
Олександр Коваленко заявив про те, якою буде реакція міжнародної спільноти у разі застосування рф ядерної зброї проти цивільного населення
У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про результати візиту до Великої Британії