У пʼятницю, 31 березня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав росію повернути викрадених дітей до України. Про це повідомляє "Укрінформ".

Я чітко закликаю рф повернути дітей… дайте їм (можливість - ред.) повернутися в Україну якнайшвидше. Прямо в Україну або через треті сторони, але дайте дітям повернутися додому… Правам дитини має приділятися першочергова увага.

Крім цього він вкотре закликав росію надавати інформацію, що стосується роботи його Офісу.

Хан додав, що видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової не викликала у нього почуття радості, адже це стосувалося очільника країни, що є постійним членом Ради безпеки ООН.