У п'ятницю, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє в Twitter президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також сайт МВФ.

Як повідомив Шмигаль, програма МВФ в розмірі 15,6 млрд доларів розрахована на чотири роки. Виділені кошти буде спрямовано на фінансування критичних видатків та збереження макрофінансової стабільності.

"Програма буде складатися з двох частин. Перша - це термінове фінансування до нашої перемоги у війні. Друга частина - це післявоєнна відбудова та трансформація України", - написав прем'єр.

Він розповів, що перший транш у розмірі понад 2,7 млрд доларів Україна очікує вже найближчим часом.

"Програма МВФ стане частиною загального пакета фінансової підтримки для України від наших міжнародних партнерів у розмірі 115 млрд доларів", - зауважив Шмигаль.

Зеленський своєю чергою подякував МВФ за надану допомогу. Він нагадав, що це важливий крок до перемоги України над російською агресією.

"Це важлива допомога в нашій боротьбі з російською агресією. Разом підтримуємо економіку. І ми йдемо вперед до перемоги", - написав президент.

У Міжнародному валютному фонді нагадали, що дана програма є частиною пакета підтримки України загальною вартістю 115 мільярдів доларів. Там розповіли, що програма буде складатись з двох етапів.

Перший, передбачений на 2023-24 роки, буде зосереджений на впровадженні сильного бюджету на 2023 рік та посиленні мобілізації доходів. Це буде зроблено шляхом підтримання адекватних валютних резервів та сприянням довгостроковій фінансовій стабільності.

Окрім цього українська влада зобов'язується підтримувати та продовжувати реформи, спрямовані на зміцнення системи управління та боротьби з корупцією.

Другий етап програми буде спрямований на закріплення макроекономічної стабільності, підтримку відновлення та ранньої післявоєнної реконструкції. Він буде націлений на пришвидшення вступу України до Європейського Союзу.

МВФ очікує, що Україна повернеться до довоєнних політичних засад, одночасно підвищуючи продуктивність та конкурентоспроможність.