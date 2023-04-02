Помер японський композитор Рюїті Сакамото [ Редагувати ]
Японський композитор Рюїті Сакамото помер на 72 році життя. Сакамото помер 28 березня від раку в лікарні Токіо. Про це повідомляє видання Yomiuri.
Рюїті Сакамото відомий музикою до фільмів італійського режисера Бернардо Бертолуччі: "Останній імператор" (1987), "Розколоте небо" (1990) і "Маленький Будда" (1993).
Також Сакамото написав саундтреки до голлівудських фільмів "Вавилон" (2006) та "Легенда Г'ю Гласса" (2015). Він був лауреатом "Оскара", "Греммі", BAFTA, "Золотого глобуса".
У 2014 році композитору діагностував онкологічне захворювання - рак прямого кишківника. У зв'язку з цим низку його виступів було скасовано. У 2020 році рак дав метастази в обидві легені і перейшов у 4-у стадію.
Рюїті Сакамото
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