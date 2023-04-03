У кремлі відбирають паспорти у високопосадовців: що відбувається [ Редагувати ]
У рф служби безпеки конфіскують закордонні паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти поїздкам за кордон, оскільки параноя щодо дезертирства поширюється у режимі володимира путіна. Про це повідомляє Financial Times.
Служби безпеки посилили вимоги до поїздок у держсекторі, вимагаючи здачі паспортів від деяких відомих діячів та колишніх чиновників, повідомили кілька людей, знайомих із цим питанням.
Посилення правил до норм радянської доби відображає глибоку підозру кремля і ФСБ щодо лояльності російської громадянської еліти, багато з яких приватно виступають проти війни в Україні та незадоволені її впливом на їх спосіб життя.
Прес-секретар путіна дмитро пєсков підтвердив, що росія посилила обмеження на виїзд за кордон для деяких, хто працює у "чутливих" сферах.
"Для цього існують суворіші правила", - сказав він.
Десь вони формалізовані, а десь залежать від конкретного рішення про конкретних співробітників. З початком спецоперації цьому питанню стало приділятися більше уваги.
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