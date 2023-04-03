Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) підписала з українською державною компанією "Спецтехноекспорт" попередню угоду про постачання дистанційно керованих бойових модулів (ДКБМ) на суму майже $80 млн. Про це повідомила EOS.

Йдеться про 100 ДКБМ та запчастини до них, назва моделі не наводиться. Постачання здійснюватимуться з 2023 по 2024 рік за підсумками демонстраційних випробувань, які розпочнуться у найближчі тижні. "Спецтехноекспорт" має право достроково перервати дію контракту, наголошується в повідомленні.

Як пояснив глава EOS Андреас Швер, дистанційно керовані бойові модулі встановлюються на вежі танків або бронетранспортерів і дозволяють екіпажу вести вогонь, не наражаючи себе на небезпеку - система автоматично наводиться на цілі та відстежує їх.

Швер, слова якого наводить телекомпанія ABC, запевнив, що угода фінансуватиметься не за рахунок австралійських платників податків. За його словами, укладанню угоди сприяв посол України Василь Мірошниченко.