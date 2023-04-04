В ніч проти вівторка, 4 квітня, у Криму, в Армянську близько 2:00 пролунали гучні вибухи. Про це повідомляється у Telegram "Кримський вітер".

Місцеві повідомляють, що під атаку могла потрапити ферма, де розташовувалися окупанти.

Повідомляється, що дрони атакували покинуту ферму, де розташовувалися російські солдати, після чого виникла пожежа.

Окрім того, місцеві жителі також повідомляли, що чули кілька вибухів.

Додамо, що офіційно події у Криму не коментували ні в Україні, ні у росії.