Фінляндія вступає до НАТО: у Польщі та рф відреагували на подію [ Редагувати ]
У вівторок, 4 квітня, Фінляндія вступає до складу Північноатлантичного альянсу. Польща висловила свої вітання, а в рф вже встигли розпочати погрози. Про це повідомляється у Twitter польського прем'єра Матеуша Моравецького та заяві МЗС рф.
Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу.
Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі зазначив, що Фінляндія сьогодні стане 31-м членом блоку.
У цей самий день, у 1949 році, Вашингтонський договір, установчий договір НАТО, було підписано у Вашингтоні, і важко уявити кращий спосіб відзначити нашу річницю, ніж те, щоб Фінляндія стала повноправним членом Альянсу.
За його словами, в НАТО обговорять підтримку України, виклики безпеці, що з боку Близького Сходу та Північної Африки, важливість збільшення інвестицій в оборону та індійсько-тихоокеанське партнерство НАТО.
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31-м членом альянсу завтра стане Фінляндія. Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг.
Питання про членство в НАТО для України не матиме значення, якщо вона не переможе у воєнному конфлікті з росією, для запобігання такому розвитку подій альянс надає Києву безпрецедентну допомогу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі напередодні міністерської зустрічі НАТО 4-5 квітня