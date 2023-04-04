У вівторок, 4 квітня, Фінляндія вступає до складу Північноатлантичного альянсу. Польща висловила свої вітання, а в рф вже встигли розпочати погрози. Про це повідомляється у Twitter польського прем'єра Матеуша Моравецького та заяві МЗС рф.

Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу.

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі зазначив, що Фінляндія сьогодні стане 31-м членом блоку.

У цей самий день, у 1949 році, Вашингтонський договір, установчий договір НАТО, було підписано у Вашингтоні, і важко уявити кращий спосіб відзначити нашу річницю, ніж те, щоб Фінляндія стала повноправним членом Альянсу.

За його словами, в НАТО обговорять підтримку України, виклики безпеці, що з боку Близького Сходу та Північної Африки, важливість збільшення інвестицій в оборону та індійсько-тихоокеанське партнерство НАТО.