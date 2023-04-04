До міжнародного рейтингу доларових мільярдерів Forbes потрапили вісім українців. Це випливає з оновленої оцінки статків найбагатших людей світу.

Найзаможнішим українцем вже багато років лишається Рінат Ахметов ("Метінвест", ДТЕК) - $5,7 млрд. У світовому рейтингу він посів 445-те місце.

Також до рейтингу потрапили Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) та Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).

У рейтингу мільярдерів Forbes і співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин (по $2,2 млрд), а також Ігор Коломойський ($1 млрд), але вони позначені як громадяни Канади та Ізраїлю.

Зміна статків українських мільярдерів у списках Forbes

Рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes вперше очолив громадянин Франції - глава Louis Vuitton Бернар Арно ($211 млрд), змістивши з першого рядка засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска ($180 млрд).

Третє місце з капіталом $114 млрд займає засновник Amazon Джефф Безос. На 4-й сходинці - засновник Oracle Ларрі Еллісон ($107 млрд). П'ятірку замикає глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($106 млрд).

З 4-го на 6-е місце опустився засновник Microsoft Білл Гейтс ($104 млрд). До десятки також потрапили засновник медіаімперії Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд), індійський бізнесмен Мукеш Амбані ($83,4 млрд) та співзасновник Microsoft Стів Балмер ($80,7 млрд).

Найбагатшою жінкою світу Forbes назвало співвласника L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майєрс ($80,5 млрд).