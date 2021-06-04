Бизнесмен Игорь Коломойский не возражает против внесения его имени в реестр олигархов, поскольку де-факто его и так все называют олигархом. Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и наши на него звезду "Олигарх".

Коломойский уточнил, что эта его позиция будет актуальной, если законопроект об олигархах примут в текущей редакции.

Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер, я не всегда готов.

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На вопрос о том, не хотел бы он избавиться своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр олигархов, Коломойский отметил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается".

На уточнение Радио Свобода, будет ли он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта, Коломойский ответил, что да.

Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают... Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А че? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем.

Напомним, что в этом году Игорь Коломойский оказался на четвертом месте в украинском рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в $1,8 млрд.

Как сообщали "Подробности", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал передать право составления списка олигархов от СНБО новому органу. Если заниматься составлением реестра олигархов будет СНБО, может возникнуть конфликт интересов, поскольку в его состав входят высшие должностные лица, считает спикер.