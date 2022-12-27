Через російське збройне вторгнення в Україну сукупні статки найбагатших українських бізнесменів скоротився більш ніж на $20 млрд - до $22,5 млрд. Це випливає з рейтингу "найбагатших воєнного часу" Forbes Ukraine.

2022 рік - не час мірятися статками. Чимало активів лідерів рейтингу зруйновано, окуповано чи ушкоджено. На часі релокація, розбудова нових логістичних ланцюгів, вихід на іноземні ринки, пошук постачальників, підрядників та споживачів. Цього року Forbes оцінює лише двадцятку найбагатших українців... Для решти героїв наших попередніх рейтингів обмежуємося короткою довідкою. Загалом ми проаналізували стан справ у 129 українських бізнесменів, які потрапляли до рейтингу найбагатших у минулі два роки.

Читайте також Ахметов готує другий позов проти Росії на 450 мільйонів

Найбільше статків з початку повномасштабної війни втратив Рінат Ахметов ("Метінвест", ДТЕК) - найбагатший українець впродовж багатьох років. Його статки за 10 місяців "спецоперації" зменшилися з $13,7 млрд до $4,4 млрд. Незважаючи на це, Ахметов продовжує очолювати рейтинг найбагатших громадян України.

Майже на 40% зменшилися статки фахівців IT-сфери і засновників стартапу Grammarly Максима Литвина та Олексія Шевченка - з $4 млрд до $2,3 млрд, вони займають другий і третій рядки рейтингу відповідно.

У 3,5 рази скоротилися статки бізнес-партнера Ахметова Вадима Новинського (з $3,5 млрд до $1 млрд). Колишній президент України Петро Порошенко за результатами 2022 року перестав бути мільярдером. Його статки зменшилися з $1,6 млрд до $730 млн.

До рейтингу могли увійти також Ігор Коломойський, В'ячеслав Богуслаєв (президент "Мотор Січ") та Віктор Медведчук. Однак аналізувати їхні статки експерти не стали, оскільки Коломойського позбавили українського громадянства, а Богуслаєва та Медведчука звинувачують у держзраді.

10 найбагатших українців

Нагадаємо, низка мільярдерів попросила Forbes не називати їх "російськими бізнесменами".