Рашизм дорівнює фашизм. Експозицію під такою назвою відкрили в Чернігівському історичному музеї. Науковці показали на прикладі Чернігова, як дві людожерські ідеології у різні часи однаково руйнували місто і вбивали його жителів. Історичні паралелі разом із музейниками вивчав Ігор Левенок. Далі - його сюжет.

Майже все однакове. Там було таке німецьке забарвлення, тут - російське забарвлення, але ідея людоненависницька, вона однакова...

Цитати з пропаганди, культ величі, штучне створення ворогів, однакові методи і як результат - загарбницька війна...

Олена Трухан, старший науковий співробітник Чернігівського історичного музею ім. В. Тановського:

І коли вже втрапив снаряд в наш кінотеатр, який називався Щорса, а тепер це кінотеатр "Чернігів", то відразу в мене виникла така картинка, тому що в нас є фотографії сорок першого року, коли німці туди влучили, і влучили рашисти. І тоді виникла ідея порівняти, що це таке рашизм сучасний і що таке фашизм.

І науковці порівняли в найдрібніших деталях, у світлинах, документах, речах та предметах на прикладі древнього Чернігова, який через вісімдесят років після другої світової знову мусив битися з окупантами.

Ігор Левенок, кореспондент:

Вочевидь історія має разючі збіги. І як раз це підмітили тутешні історики-краєзнавці і проілюстрували на цих світлинах ми бачимо місцеву бібліотеку чернігівську і кіенотеатр. І рашисти, і фашисти зруйнували ці будівлі. Не просто зруйнували, їхні снаряди почілили навіть у ті ж самі місця.

Восени тисячу девʼятсот сорок першого стародавнє місто над Десною стало на шляху гітлерівців, які рвалися з окупованої Білорусі до української столиці, аби оточити Київ. Танкові армади Гудеріана, ціла піхотна армія та сумнозвісна ескадрилья "Кондор".

Величезні сили були кинуті на взяття міста. Варварськими "килимовими бомбардуваннями" ворожа авіація майже знищила Чернігів. Утім, невеличкий обласний центр не здавався. Героїчна оборона тривала майже місяць. Гітлер лютував, його план блискавичного захоплення Києва не здійснився.

24-го лютого дві тисячі двадцять другого історія повторилася. Російські окупанти підійшли до Чернігова. Вдерлися в тому числі із території Білорусі. Армади танків, та артилерії щонайменше три піхотні дивізії. І знову загарбникам як кістка в горлі, став незламний Чернігів. Місто фактично потрапило в облогу. Щоденні моторошні обстріли і знову бомбардування ворожої авіації.

Максим Блакитний, заступник директора Чернігівського історичного музею ім. В. Тановського:

Це північні ворота в бік Києва і тому російські війська потребували його захоплення і звісно вони хотіли це зробити швидко і без зайвих перешкод, але Збройні сили України і населення чинило опір, супротив. Звісно, якщо місто обороняється і ворог його не може взяти, то звісно він його знищує. І це ми побачили цю картину, тобто те,що було в роки Другої світової війни і фашисти і нацисти руйнували місто то ми і побачили як рашисти робили такі спроби, оскільки місто їм би не підкорилося.

І Чернігів вистояв. Обласний історичний музей. Науковці обʼєднали експозиції присвячені Другій світовій і теперішній російсько-українській війні. Бо ж надто багато спільного в історичних подіях чітко проглядається.

Назва виставки поромовиста: "Рашизм дорівнює фашизм!". Їм потрібен увесь світ. Зухвалий напис російського окупанта. Цей витвір знайшли в селі під Черніговом.

Насиловець Євген, старший науковий співробітник Чернігівського історичного музею ім. В. Тановського:

Зробили цей напис як вони бачать свою місію в цьому світі власне кажучи це і є квінтесенція цієї ідеології рашизму.

Але в історії із пихатими намірами загарбників тодішніх і теперішніх завжди зʼявлявся один нюанс. Вони мусили тікати. А поскриптум писали наші захисники.