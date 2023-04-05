Новий транш МВФ: в НБУ розповіли, куди витратять кошти [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Нещодавно України отримала новий транш від Міжнародного валютного фонду. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, куди спрямовує Україна всі кошти від МВФ.
"Всі кошти, які отримуємо від МВФ, Україна спрямовує на покриття дефіциту бюджету, на фінансування видатків, пенсій, зарплат вчителів та лікарів", - каже він.
Ніколайчук додав, що співпраця України з МВФ, це дуже важливий сигнал для всього світу.
"Це також дуже важливий сигнал для українських громадян, для тих, хто виїхав за кордон. Це важливо, що ситуація в країні стабільна і є всі шанси, що економіка буде поступово відновлюватися з тієї кризи, яка викликана війною", - додав він.
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