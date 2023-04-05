Польща надасть Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному й кожній з наших воїнів більше сили", - заявив президент.
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