Лаврову примарилася "війна в гарячій стадії" між рф і США [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Росія і Сполучені Штати нібито перебувають зараз у "гарячій стадії війни". Оскільки Вашингтон надає зброю Україні для захисту від російської агресії.
Про це заявив глава мзс рф сергій лавров.
"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські "нацисти" американською зброєю насамперед, і американська адміністрація щоразу погрожує дедалі більш далекобійні та смертоносні системи постачати. Але відносини, я вважаю, потрібно підтримувати", - заявив він.
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