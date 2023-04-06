Болгарія закрила свої порти для російських суден [ Редагувати ]
Болгарія запроваджує заборону на захід суден, сертифікованих Російським морським регістром судноплавства, незалежно від порту приписки, до морських та річкових портів країни з 00:00 8 квітня.
Як повідомляє агентство "Морська адміністрація", заборона запроваджується на підставі регламенту ЄС про обмежувальні заходи щодо росії через збройне вторгнення в Україну.
У квітні 2022 року було запроваджено заборону на захід у порти Болгарії суден під російським прапором, у тому числі тих, які змінили реєстрацію після 24 лютого 2022 року.
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