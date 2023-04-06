У рф стверджують, що "саморобний безпілотник з камерами" нібито впав на території Машинобудівного конструкторського бюро "Факел" у підмосковних Хімках. Про це повідомляє Mash.

Дрон розміром 30 на 30 см знайшли охоронці під час обходу території підприємства. За формою він нагадував квадрокоптер, при цьому зазначають, що його зібрали кустарно. На корпусі було закріплено кілька камер.

За попередньою інформацією, безпілотник упав через глушилки зв'язку. Нині його конструктора шукають правоохоронці.

*На заводі "Факел" виробляють розробку ракети для систем ППО та ПРО, системи ППО "Тор" і "С-400" і модернізують "С-300" та "Осу".