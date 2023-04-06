Подоляк розповів, як може відбуватися деокупація Криму [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Росіяни, найімовірніше, самі підуть з тимчасово окупованого Криму після низки успішних дій українських захисників на полі бою.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".
За його словами, діалог щодо Криму може відбуватися, якщо росіяни будуть готові вийти за кілька днів. Після цього туди зайдуть ЗСУ без активних бойових дій. Але такий сценарій дуже малоймовірний.
"Швидше за все буде так: завдання тактичних суттєвих поразок Росії на полі бою. Немає різниці, на якому напрямку… Але після того, як буде завдано суттєвих тактичних поразок на будь-якому напрямку, Росія сама швидко залишатиме півострів Крим", - зазначив Подоляк.
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