У Зеленського зробили заяву щодо участі спортсменів із рф у змаганнях [ Редагувати ]
Участь спортсменів із рф та Білорусі у міжнародних змаганнях не сприяє встановлення миру.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"У Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку я хочу ще раз нагадати, що участь російських та білоруських спортсменів не сприяє миру та розвитку. Тому що терористам не місце у спортивному світі", - заявив Єрмак.
Генеральна Асамблея ООН 23 серпня 2013 року одноголосно ухвалила рішення відзначати 6 квітня як Міжнародний день спорту. Офіційна назва Дня – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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