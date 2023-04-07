Гроші на безпілотник збирали небайдужі, його намагалися зробити максимально доступним та ефективним в роботі.

Аналог "Шахеда" для ЗСУ виготовила команда волонтерів на Черкащині. На розробку витратили десять місяців, над проєктом працювали фахівці з різних міст України. Головне завдання - щоб безпілотник міг обходити російські засоби радіо-електронної боротьби. Нині експериментальні моделі - випробовують.

Пташка-розвідник вирушає на завдання, це перший тестовий політ. Юрій - досвідчений пілот, раніше управляв літаками та мотодельтапланами, тепер випробовує дрони. Каже ця модель проста в керуванні.

Юрій Зоренко, пілот, випробовувач моделей:

Наблюдати онлайн за поведінкою літака, треба наприклад щось донести кудись і покласти чи кинути. Він це зробить або буде безвозрастно, коли він летить з точки а в точку б без радіоприймача він запускається сам,стартує по програмі і летить по заданим координатам.

Гроші на безпілотник збирали небайдужі, його намагалися зробити максимально доступним та ефективним в роботі. Працювала над апаратом велика команда, зокрема інженери з різних українських міст. Перші версії - це майже стовідсотковий хенд мейд. З-за кордону замовили лише електроніку.

Олег Похил, керівник проєкту:

Фанера вирізається на лазері, пінопласт вирізається за допомогою струни, полікорбанат за допомогю фрезеру типу верстата, все клеїться руками не без цього.

Перші тестові польоти пройшли успішно. Загалом на розробку пташки витратили близько 10 місяців.

Андрій Лихачов, керівник благодійного фонду:

Єслі ми їх більше зробимо, то закончиться війна, в нього корисного навантаження 2,5 кг, дальність польоту 50-60 км, це може їм наносить урон з дального расстоянія, він може цим навантаженням наносити удари по техніці.

Собівартість одного такого безпілотника - 1200 доларів, є ще розробка дрона-ровідника за 1700 доларів. Він може стати аналогом популярного на фронті мавіка 3, втім, вдвічі дешевший.