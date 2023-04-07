Не лише амуніцію, але й бронетехніку. На Львівщині жителі одного районів купили на фронт бійцям - БТР. Частину грошей люди зібрали колядою. Решту суми додали благодійники. Бронетранспортер передали бійцям ТрО. Хто погодився продати українцям незвичний автомобіль, дізнавалася Христина Гашенко.

Вона вміщує 12 осіб екіпажу, отут може бути кулеметник, і воно все здійснюється дуже просто, керується вверх-вниз.

Круглий люк та перископ для кулемета. Цей бронетранспортер зробили ще у сімдесят другому спільно Польща і тоді ще Чехословаччина. Називається "Скот", а народі відомий як машина "Амфібія".

Михайло Лемішко, волонтер:

Цей транспортний засіб може долати навіть водні перешкоди, завдяки цим пропелерам, які є в задній частині. Це все механічно перемикається і досить легко керується.

БТР відносно новий, кажуть волонтери. Головне, що в доброму стані.

Михайло Лемішко, волонтер:

Технічний стан її ідеальний. Все поміняно. Мотор має 3 тисячі кілометрів. Тут масло, наприклад, в коробці міняється 500 км. Масло в моторі 2 тисячі км, тобто воно навіть не мало 2-х замін мастила. Але оскільки ми віддаємо хлопцям, то ми вже поміняли, щоб все було ідеально.

Бронетранспортер волонтери знайшли на звичайному польському сайті оголошень. Коштувала спецмашина майже 2 мільйони гривень.

Тарас Станько, волонтер:

Він був на озброєні у польської армії, але у 2011 році у зв'язку з проведенням польської армії до стандартів НАТО, їх було знято з озброєння і передано на консервацію, на зберігання. Надалі цей бронетранспортер придбала приватна фірма. І в приватної фірми ми придбали це БТР.

Гроші на нього збирали всією громадою. Частину грошей - майже пів мільйона гривень - люди зібрали колядою. А восьмирічний Юрко наспівав на БТР 50 тисяч гривень.

Юрій, волонтер:

Військові будуть мати чим стріляти. Я хочу, щоб наші українці мали чим більше і чим швидше перемогу, і чим більше зброї, щоб знищити цього москаля.

Ще частину суми додали меценати. Спецмашину на фронт відправлять для бійців одного із підрозділів ТрО Львівщини.

Микола Івахов, військовослужбовець:

Такої броні, як в механізованих підрозділах немає, тільки за того, що у нас підрозділ є територіальною обороною, непередбачено такий засіб. Його можна використовувати для того, щоб забирати поранених із позицій, для того, щоб здійснювати якісь розвідувальні дії.

Бійцям на фронт БТР доставлять їхні колеги.

10 хвилин інструктажу і все, кажуть військові, зрозуміло.

Любомир, військовослужбовець ЗСУ:

Це те саме, що в машині, майже.

Із зібраної суми у громади навіть лишилася частина грошей. Тож тепер волонтери планують придбати й відправити на фронт ще один бронетранспортер.