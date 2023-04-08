росія не змогла увійти до трьох органів ООН за результатами виборів цього тижня. Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд пов'язувала це зі збройним вторгненням рф в Україну, повідомляє The Associated Press.

росія зазнала нищівної поразки від Румунії при голосуванні за місце в Комісії зі становища жінок Економічної та соціальної ради ООН. Однак на сайті Комісії зазначено, що росія зберігає членство до 2024 року.

рф також програла Естонії у боротьбі за членство у виконавчій раді ЮНІСЕФ, а Вірменії та Чехії - у боротьбі за місце у Комісії ООН з запобігання злочинності та кримінальному правосуддю.

Натомість росії вдалося зайняти місця в інших двох органах "шляхом акламації" (спрощена процедура). рф була обрана до Комісії з соціального розвитку шляхом. Це призвело до відмови США та Великої Британії брати участь у Комісії.

Також рф увійшла до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів обліку та звітності.

Нагадаємо, з 1 квітня росія почала головувати в Раді безпеки ООН.