"Злий жарт" та "найсумніший день в історії": росія головує у Радбезі ООН [ Редагувати ]
Безпека під опікою агресорки. Від сьогодні росія головує у Радбезі ООН. Країна, яка відкрито воює проти України та багато років порушує міжнародні безпекові домовленості, відтепер веде засідання у структурі, що відповідальна за збереження миру у світі.
Чого чекати від країни-терористки в такій позиції і яких змін потребує світ, щоб цей дипломатичний фарс більше ніколи не повторювався? Дивіться далі.
"Злий жарт", "Найсумніший день в історії". Так українські дипломати найвищого рангу називають те, що цього місяця головування в Раді безпеки ООН перейшло до країни-терористки. Попри заклики Києва не дати москві ґвалтувати міжнародне право, цивілізований світ виявився безсилим проти дії статуту ООН. Головування в Радбезі переходить від однієї країни до іншої за принципом абетки.
Збіґнєв Рау, міністр закордонних справ Польщі:
Це дуже нещасливий збіг обставин, спричинений внутрішніми процедурами Ради безпеки ООН. Ми не очікуємо нічого конструктивного від головування росії.
Абсурдності ситуації додає ефект дежавю: повномасштабний наступ на Україну росія теж почала за свого головування в організації, що створена задля збереження глобального миру. Сполучені Штати закликають рф поводитися під час каденції професійно.
Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:
Ми очікуємо, що росія скористається своєю позицією, щоб поширювати дезінформацію і намагатиметься відвертати увагу від спроб виправдати свої дії в Україні та воєнні злочини своєї армії, а також від кричущих порушень статуту ООН. Країні, яка грубо порушує статут ООН та вторгається до свого сусіда - не місце у Раді безпеки ООН.
Упродовж найближчого місяця представники росії вестимуть засідання Ради безпеки ООН. Василь Небензя нещодавно анонсував візит у штаб-квартиру ООН Сергія Лаврова, який братиме участь у засіданнях. Росіяни готуватимуть порядок денний, надаватимуть слово учасникам. При цьому усі свої дії вони повинні будуть так чи інакше узгоджувати з іншими країнами членами Радбезу.
Олексій Буряченко, політолог:
Насправді, ніяких преференцій головування немає. Це, по суті, модераторство. Але, звичайно, просувати наративи, там рускава міра, і російської пропаганди вони зможуть. Питання не в протягуванні рішень, перш за все, да? А питання в створюванні інформаційного фону, що російська федерація може, скажем, вичавити з цього головування за цей місяць.
За словами політолога Олексія Буряченка, за російським головуванням в Радбезі стоїть куди серйозніше питання - що взагалі робить російська федерація у Раді Безпеки ООН? І чи виконує свою функцію сама Організація об'єднаних націй, створена після Другої світової, щоб "ніколи знову".
Олексій Буряченко, політолог:
Не може країна, яка перш за все незаконно знаходиться в Радбезі ООН, яка порушує всі безпекові норми статуту Організації об'єднаних націй, яка порушила безпековий договір під назвою "Будапештський меморандум", коли вона по суті забрала ядерне озброєння в країни, а потім на неї ж напала, будучи ядерною країною напала на без'ядерну країну. Більше того, ще й розповсюджує ядерну зброю третім країнам. Ну, це абсолютний абсурд. І вишенька на торті, це звичайно ж, коли президент цієї держави-терориста, держави-агресора знаходиться в міжнародному розшуку Міжнародного кримінального суду.
Утім механізму, за яким росію як постійного члена радбезу ООН можна було б викинути з цієї структури, не існує. Як зазначає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, єдиний спосіб - це довести нелегітимність самої присутності росії в Радбезі. Адже Російська Федерація так і не пройшла процедуру набуття членства в ООН і займає місце Радянського Союзу в Раді безпеки незаконно.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
До росії треба застосовувати так звану "тактику салямі". І перший крок - це викрити дуже простий факт: російське головування у Раді безпеки ООН - це наслідок найбільшої дипломатичної афери 20-го століття.
І Україна має намір цю аферу викрити. Ще наприкінці грудня наша держава ініціювала процес, спрямований на виключення росії з Ради Безпеки ООН та з самої організації.
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