Заступниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй у справах роззброєння Ідзуми Накаміцу заявила, що сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий ніж на піку "холодної війни". Про це вона повідомила під час засідання Ради безпеки.

Світ повинен деескалювати напруженість.

Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий, чим на піку "холодної війни"... Я хочу повторити, держави мають уникати будь-яких дій, які призводять до ескалації. Задля безпеки всіх нас, я закликаю рф, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності.

Заступниця генсека ООН у справах роззброєння закликала усі держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї - виконувати свої зобов'язання й докласти зусиль, аби знизити ядерний ризик й деескалювати напруженість.