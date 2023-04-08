Apple відключить базові функції на старих iPhone [ Редагувати ]
Американська корпорація Apple збирається припинити підтримку базових програм на гаджетах, які працюють на старих операційних системах. Підтримку втратять пристрої, які працюють на iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 та tvOS 11, повідомляє 9to5Mac.
Користувачам найближчим часом надійде повідомлення про необхідність оновлення операційної системи, якщо це можливо.
Пристрої, які працюють на застарілих операційних системах, втратить підтримку всіх сервісів, крім iCloud. Перестануть працювати, наприклад, App Store, Siri та "Мапи". Підтримку Apple втратять усі смартфони, випущені до iPhone 5S - тобто до 2013 року.
За даними Apple, лише 8% пристроїв компанії працюють на операційних системах, які вийшли раніше iOS 15. За даними ЗМІ, iOS 17 не можна буде встановити на iPhone 8, iPhone X, iPad п'ятого покоління та iPad Pro першого покоління.
Раніше Apple запустила фірмовий сервіс розстрочки Pay Later.
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