Компанія Apple представила нову опцію фірмового платіжного сервісу Apple Pay - розстрочку Apple Pay Later, яка дозволяє ділити оплату за товари та послуги на рівні частини.

Apple Pay Later пропонує користувачам розділити вартість покупки на чотири рівні платежі, які необхідно внести впродовж шести тижнів без відсотків і комісій. Оплата ведеться за допомогою програми Apple Wallet та прив'язаної до неї банківської картки.

Використовувати Apple Pay Later можна для покупок вартістю від $50 до $1 000, зроблених в інтернеті та додатках на iPhone та iPad у продавців за допомогою Apple Pay.

Щоб розпочати роботу з новим сервісом, користувачі можуть подати заявку на отримання розстрочки у Wallet, яка не вплине на їхню кредитну історію, а потім клієнтам запропонують вибрати суму, на яку вони хотіли б оформити розстрочку, та прийняти умови Apple Pay Later.

Після схвалення розстрочки у Apple Wallet з'явиться загальна сума до сплати за всіма поточними кредитами, а також загальна сума до сплати впродовж наступних 30 днів.

Користувачі також можуть переглядати всі майбутні платежі в календарі, і перед настанням дати чергового платежу клієнти отримають повідомлення через Wallet та електронною поштою.

Нова опція Apple Pay Later наразі буде доступна лише клієнтам у США. Про можливість появи розстрочки від Apple в інших країнах не повідомляється.

Раніше Apple запустив сервіс для самостійного ремонту iPhone.