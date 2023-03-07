Компанія Apple представила нові варіанти смартфонів iPhone 14 та iPhone 14 Plus у яскраво-жовтому кольорі.

Новий відтінок доповнив гамму з доступних на старті продажів чорного, білого, синього, фіолетового та червоного у iPhone 14 та iPhone 14 Plus. Технічно новинка повністю повторює смартфони, представлені восени 2022 року.

Прийом попереднього замовлення на жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus відкриють 10 березня, а поставки нових смартфонів клієнтам почнуться з 14 березня.

Ціна "лимонних" новинок: від $799 за iPhone 14 та від $899 за iPhone 14 Plus.

За даними Bloomberg, Apple планує у 2024 році представити абсолютно нову версію iPhone, яка очолить лінійку смартфонів.