Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у новому кольорі [ Редагувати ]
Компанія Apple представила нові варіанти смартфонів iPhone 14 та iPhone 14 Plus у яскраво-жовтому кольорі.
Новий відтінок доповнив гамму з доступних на старті продажів чорного, білого, синього, фіолетового та червоного у iPhone 14 та iPhone 14 Plus. Технічно новинка повністю повторює смартфони, представлені восени 2022 року.
Прийом попереднього замовлення на жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus відкриють 10 березня, а поставки нових смартфонів клієнтам почнуться з 14 березня.
Ціна "лимонних" новинок: від $799 за iPhone 14 та від $899 за iPhone 14 Plus.
За даними Bloomberg, Apple планує у 2024 році представити абсолютно нову версію iPhone, яка очолить лінійку смартфонів.
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