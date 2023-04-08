Російські окупанти насильно вивезли з України понад 20 тисяч дітей, згідно з офіційними даними.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Чиновник провів переговори з правозахисницею та співзасновником Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні.

"Повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, не менше 20 тисяч дітей були примусово вивезены російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками і насильно передані до російських родин", - написав він.

Він зазначив, що Україна вже активно працює над поверненням дітей з Росії і їй необхідна міжнародна правова підтримка у вирішенні проблеми порушення прав дітей.