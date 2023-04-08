Єрмак розповів, скільки дітей росіяни депортували з України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російські окупанти насильно вивезли з України понад 20 тисяч дітей, згідно з офіційними даними.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Чиновник провів переговори з правозахисницею та співзасновником Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні.
"Повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, не менше 20 тисяч дітей були примусово вивезены російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками і насильно передані до російських родин", - написав він.
Він зазначив, що Україна вже активно працює над поверненням дітей з Росії і їй необхідна міжнародна правова підтримка у вирішенні проблеми порушення прав дітей.
по темі
Сьогодні, 5 квітня, до України вдалось повернути ще одну дитину, яку військові рф незаконно вивезли до росії з окупованої території Херсонської області
У Миколаївській області підлітки знайшли три гранати із запалами
Україна офіційно визнає викраденими росією 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування
Російські військові пошкодили 90% усіх шкіл Маріуполя (Донецька область)
В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку росія незаконно вивезла до своєї території. Скоро вони прибудуть в Київ