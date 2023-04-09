Окупанти випустили по Херсонській області 495 снарядів: які наслідки [ Редагувати ]
За минулу добу, 8 квітня, окупанти 71 раз обстріляла Херсонську область. Очільника Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про пошкодження заводу та ліній електропередач. Про це він повідомив у Telegram.
Окупанти випустили по області 495 снарядів. Під ворожий вогонь потрапив і Херсон.
Ворог обстріляв житлові квартали у Херсонській області, також пошкоджені лінії електропередач, зерновий термінал у Бериславському районі. Крім того, у Корабельному районі Херсона російські снаряди влучили у території суднозаводу.
На щастя, жертв серед мирного населення немає.
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