За минулу добу, 8 квітня, окупанти 71 раз обстріляла Херсонську область. Очільника Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про пошкодження заводу та ліній електропередач. Про це він повідомив у Telegram.

Окупанти випустили по області 495 снарядів. Під ворожий вогонь потрапив і Херсон.

Ворог обстріляв житлові квартали у Херсонській області, також пошкоджені лінії електропередач, зерновий термінал у Бериславському районі. Крім того, у Корабельному районі Херсона російські снаряди влучили у території суднозаводу.

На щастя, жертв серед мирного населення немає.