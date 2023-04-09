Винищувачі для ЗСУ: експерт пояснив, як допоможуть Україні західні літаки [ Редагувати ]
Експерт з питань авіації Богдан Долінце розповів, на що вплинуть поставки винищувачів для ЗСУ та чому це так важливо для України.
"В першу чергу мова йде про значно меншу помітність для систем ППО ворога, бортових систем виявлення. Крім того, ключова особливість - це використання систем, які дозволяють виявляти ворожі цілі на відстані 120-140 км і використання спеціальних ракет, які дозволяють знищувати ворожі літаки на відстань від 100 до 150 км", - зазначив експерт.
Долінце також розповів, що саме доведеться опанувати українським льотчикам та чи можливий прискорений процес навчання.
"В першу чергу, мова має йти не лише про підготовку льотчиків, але й про підготовку наземного персоналу, який здатний обслуговувати ці літаки в аеропортах базування, мають бути технічні спеціалісти, які будуть здатні здійснювати ремонт цих літаків. Якщо говорити про підготовку пілотів, то якщо ми говоримо про 18 місяців, тут мова може йти про підготовку з нуля. Це повноцінна програма. Щодо її скорочення можна говорили лише тоді, коли можна буде оцінити самим інструкторам реальний стан (теоретичний, практичний) пілотів, щоб зрозуміти розрив між програмами підготовки", - додав він.
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