Зеленський про нічний обстріл Запоріжжя: росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Держава-терорист росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 9 квітня.
Зеленський нагадав, що росіяни обстріляли ракетами С-300 Запоріжжя, в результаті цього загинули батько та 11-річна дівчинка. Її мати знаходиться у тяжкому стані в лікарні, де їй надається допомога.
"Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства. Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати - як, але маємо бути впевнені, що зло - програє. Маємо вірити. І ми - віримо. Маємо наближати програш зла. І ми - наближаємо. І світ - разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", - сказав Зеленський.
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