В Україні військове командування змінило деякі свої військові плани. Це сталося після "зливу" секретних американських документів у мережу. Про це повідомляє CNN.

"Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік", - пише видання, посилаючись на джерело близьке до президента України Володимира Зеленського.

Секретні документи Пентагону, які були опубліковані в мережі протягом останніх тижнів, демонструють те, як США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками, що глибоко стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела та скомпрометувати важливі міжнародні відносини.

Зокрема, деякі з оригінальних документів викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

При цьому інші показують ступінь проникнення США в російське Міноборони та ПВК "Вагнера", в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані чи поставлені під загрозу.

Деякі документи розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян, - і саме тоді, коли США й Україна почали розвивати більш довірливі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією.

За словами заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх, американське відомство доклало "міжвідомчих зусиль" для оцінки наслідків витоку.

Мініоборони продовжує вивчати й оцінювати достовірність документів, які поширюються в соціальних мережах і, як видається, містять чутливі і засекречені матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів.

Як інформує видання, посилаючись на дані офіційних осіб, "витік" також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей в уряді.

Наразі об'єднаний штаб вивчає списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує ці дані, сказав один з представників оборонного відомства.

Відомо, що багато документів мають позначки, які вказують на те, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом Об'єднаного штабу, відомим як J2, і, схоже, є документами для брифінгів.

Як додала Сінгх, що Пентагон продовжує вивчати це питання і направило його до Міністерства юстиції, яке окремо підтвердило CNN, що розпочало розслідування щодо джерела витоку.

Що цікаво, один із чиновників країни, яка бере участь в угоді про обмін розвідувальними даними "П'ять очей" (до об'єднання входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Британія) висловив занепокоєння з приводу витоку інформації про війну в Україні, яка нібито може завадити країні на полі бою.

Чиновник зазначив, що тривогу викликає один із лютневих документів під назвою "росія-Україна: битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року". У документі зазначаються проблеми з оцінкою "витривалості операцій України".