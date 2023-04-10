На Харківщині "приземлили" два ворожі дрони [ Редагувати ]
В ніч на понеділок, 10 квітня, на Харківщині сили протиповітряної оборони збили два ворожих безпілотники. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
За попередньою інформацією, військові "приземлили" дрон-камікадзе та розвідувальний безпілотник.
Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно Шахед-136 та Гранат-4.
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