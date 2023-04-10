Microsoft припинила гарантійне обслуговування Xbox у росії [ Редагувати ]
Американська корпорація Microsoft більше не надає у росії послуг з гарантійного обслуговування консолей Xbox. Власники приставок можуть звертатися до продавців пристроїв. Про це повідомляють "Известия".
У технічній підтримці Microsoft повідомили, що "гарантійне обслуговування консолей, у тому числі ввезених до рф офіційно, більш недоступне через ситуацію, що склалася". Представник техпідтримки рекомендував звертатися до магазинів, де були придбані пристрої.
У компанії не уточнили, коли було зупинено гарантійне обслуговування пристроїв. Microsoft почала скорочувати бізнес у росії на початку березня 2022 року на тлі збройного вторгнення в Україну. Зокрема, корпорація призупинила продаж продуктів та сервісів.
За останній рік у росії збільшилася кількість звернень щодо гарантії техніки. Як вважають учасники ринку, це пов'язано з уходом якісних іноземних брендів та зростанням продажів російських та китайських продуктів. Експерти вважають, що росіянам доведеться звикнути до гіршої якості техніки.
У грудні повідомлялося, що Microsoft повернула можливість завантажувати Windows у росії.
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