Американська корпорація Microsoft більше не надає у росії послуг з гарантійного обслуговування консолей Xbox. Власники приставок можуть звертатися до продавців пристроїв. Про це повідомляють "Известия".

У технічній підтримці Microsoft повідомили, що "гарантійне обслуговування консолей, у тому числі ввезених до рф офіційно, більш недоступне через ситуацію, що склалася". Представник техпідтримки рекомендував звертатися до магазинів, де були придбані пристрої.

У компанії не уточнили, коли було зупинено гарантійне обслуговування пристроїв. Microsoft почала скорочувати бізнес у росії на початку березня 2022 року на тлі збройного вторгнення в Україну. Зокрема, корпорація призупинила продаж продуктів та сервісів.

За останній рік у росії збільшилася кількість звернень щодо гарантії техніки. Як вважають учасники ринку, це пов'язано з уходом якісних іноземних брендів та зростанням продажів російських та китайських продуктів. Експерти вважають, що росіянам доведеться звикнути до гіршої якості техніки.

У грудні повідомлялося, що Microsoft повернула можливість завантажувати Windows у росії.