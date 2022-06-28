Microsoft поступово припиняє вести свій бізнес у росії. Раніше у цьому місяці софтверний гігант заблокував росіянам завантаження операційних систем Windows 10 та 11. Тепер під удар потрапили гравці.

З'явилися відомості про те, що ігрове відділення "Xbox росія" повністю розформоване. У рамках ініціативи зі скорочення присутності Microsoft у росії всіх співробітників звільнили. Офіційна заява з цього приводу очікується 30 червня.

Ігрова приставка Xbox Series X раніше офіційно продавалась у росії та мала сервісне обслуговування

Постачання Xbox Series та нових аксесуарів до країни-агресора припинилися ще в березні. Незабаром після цього компанія припинила випускати картки та коди Xbox Live Gold та Xbox Game Pass для російського регіону.

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В найближчому майбутньому Microsoft не планує випуск у росії ігор, програм та обладнання. Закриються сервісні центри, так що покупцям доведеться звертатися до неспеціалізованих сервісів або сусідніх країн. Припиниться також техпідтримка користувачів.

Офіс компанії Microsoft у бізнес-центрі "Крилатські Пагорби" буде звільнено 1 вересня, коли закінчиться термін договору оренди. Але джерела повідомляють, що він уже практично спорожнів.

Нагадаємо, що раніше Cisco оголосила про згортання бізнесу в росії та Білорусі.