Верховна Рада проголосувала за повернення військовослужбовцям надбавки в розмірі 30 000 грн. Відповідну поправку до законопроєкту №8312 депутати ухвалили на засіданні 10 квітня. Про це повідомив народний депутат Оленсій Гончаренко.

Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! (№8312) За проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.

Щодо "повернення виплат 30К для військових" написав депутат Ярослав Железняк:

Справді 254 голосами пройшла правка №48 Разумкова у законопроект №8312 щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану (прийнято в цілому 277)

Парламентарій наголошує, що треба звернути увагу на саму правку: "Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)".

І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

- скоріш за все потрібно змінювати Бюджет;

- обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: "грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати".

Депутат Гончаренко опублікував повний текст поправки:

"статтю 16 Закону України доповнити

частиною другою такого змісту:

"2. На період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання".

2) статтю 28 доповнити пунктом 2-2 такого змісту:

"2-2. Установити, що у квітні 2023 року та на період до припинення або скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, крім органів місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року.

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Зазначене обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення таким особам: військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби.

Обмеження, встановлене у частині першій цієї статті, застосовується також при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту), працівникам суб’єктів господарювання, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі".