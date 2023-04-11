Волинська обласна рада на позачерговій сесії 11 квітня заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. Про це повідомляється на сторінці облради в Facebook.

"За" проголосували 54 із 54 присутніх обранців волинської громади. Перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук заявив:

Зважаючи на нову хвилю протестів, що сколихнули суспільство, викликані протистоянням навколо Києво-Печерської лаври та інцидентом у Хмельницькому, ми сьогодні вкотре демонструємо свою позицію стосовно цієї структури та звертаємось до Президента України, органів місцевого самоврядування та державної влади області, спонукаючи їх до вчинення певних дій.

Ще однією проблемою є користування УПЦ МП храмовими спорудами - пам’ятками архітектури національного та місцевого значення, заявив Поліщук.

З 1991 року обласною владою, тодішнім облвиконкомом та ОДА було передано 18 таких споруд для 8 релігійних організацій. Їх же є значно більше. Переважна більшість пам’яток архітектури місцевого значення (це десятки) були передані райвиконкомами та РДА у користування УПЦ МП. Тому в районах та громадах також потрібно провести інвентаризацію та розірвати договори надання таких церков у користування УПЦ МП.

Найбільш відомим і знаковим на Волині є комплекс споруд Святогорського Успенського монастиря, пам’ятки архітектури національного значення.

Ця пам’ятка була передана у користування релігійній організації "Святогорський Успенський Зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" розпорядженням голови ОДА у 2003 році, а договір про надання у користування був укладений ОДА в 2020-му.

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Обласна рада рекомендувала Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.

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