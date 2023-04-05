Історія із побиттям колишнього військовослужбовця у Хмельницькому Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ отримала продовження. На сесіях міської та обласної рад депутати ухвалили рішення про розірвання угод на користування земельними ділянками та заборону підконтрольних московії релігійних громад на території області. Детальніше у матеріалі Марічки Золотої.

Побиттям служитель і віряни Свято-Покровського Кафедрального собору УПЦ 2 квітня відреагували на слова чоловіка у військовій формі, який запитав: скільки ще має загинути людей, щоб парафіяни припинили молитися московським попам. Відео з побиттям обурило хмельничан. Люди вийшли на протест.

Хто проти переходу? Немає. Слава Україні! Героям слава!

Віряни створили парафіяльну Раду Хмельницької Єпархії й ухвалили рішення про перехід до Православної Церкви України. А ще провели інвентаризацію. І на території єпархії знайшли чимало алкоголю і забороненої рашистської літератури.

Юрій Смаль, голова парафіяльної Ради Хмельницької Єпархії ПЦУ:

Це знаходиться у будинку на території єпархії, в якому проживав Антоній. Дивіться, скільки спиртних напоїв в кульках: дорогі коньяки, віскі, вина. І це не кагор.

Побитий чоловік нині на лікуванні. А проти його кривдників поліція відкрила одразу два провадження

Інна Гелега, керівниця слідчого комітету ГУНПУ у Хмельницькій області:

Одне було відкрито за ч. 2 ст. 296 ККУ, це хуліганство. І ще кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження.

Відреагували на релігійний конфлікт і депутати Хмельницької міськради. На позачерговій сесії вони позбавили релігійні об'єкти московії оренди землі.

Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:

Релігійне майно, а також вся земля, є власністю громади. Громада своє рішення чітко озвучила, чітко зафіксувала. А ми, як виразники волі громади, його реалізували в юридичній площині

А депутати обласної ради взагалі заборонили діяльність релігійних громад московського патріархату на території області й звернулися до Кабміну із проханням узаконити подібні рішення на державному рівні

Віолетта Лабазюк, голова Хмельницької обласної ради:

Щодо забрання з постійного користування, відповідно, майнових комплексів, які в державній, в комунальній формі власності, з релігійних громад, центр керування яких знаходиться на території країни-агресора.

Хмельничани в більшості підтримують перехід релігійних громад до ПЦУ.

Взагалі-то я підтримую, але це може не зовсім на часі зараз. Це як війна закінчиться, можна б розв'язувати ці питання. Але там вже як піде.

Дії депутатів в обласному центрі вже підтримали обранці у Кам'янці-Подільському. У місті над Смотричем вже припинили декілька угод про використання земельних ділянок релігійними громадами УПЦ. Тим часом у Хмельницькому Свято-Покровському Кафедральному соборі, де проводять божу службу за Україну.