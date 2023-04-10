Депутати Рівненської обласної ради провели позачергову сесію, на якій одностайно заборонили діяльність Української православної церкви Московського Патріархату на території області. Про це повідомляє сайт облради.

Заборону Української православної церкви (московського патріархату) підтримали 55 обранців з 55 присутніх в залі. Крім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Ровенської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель.

Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного прийняти Закон про заборону УПЦ МП і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року.

Окреме звернення облрада надішле до органів місцевого самоврядування Рівненської області, аби ті прийняли відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території своїх громад.

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Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.

1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних з росією.