Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла про підготовку "Гвардії наступу" та нового підрозділу "Хартія".

"За цей час, коли ми оголосили про набір до "Гвардії наступу" ми отримали десятки тисяч заявок від добровольців, які сьогодні готові розпочинати несення служби в поліції, гвардії або прикордонників", - каже вона.

Вона повідомила, що міністерство внутрішніх справ продовжило терміни для подачі анкети.

"Ми також формуємо нову бригаду, вона буде називатися "Хартія" та формуватися в складі Національної гвардії України. Вона буде 9 бригадою Гвардії наступу, і 7 бригадою Національної гвардії України. Заявку також можна подати через сайт міністерства внутрішніх справ та дізнатися про навчання, які будуть відбуватися", - додала вона.