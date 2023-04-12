Китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив, що військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю треба зміцнити підготовку. Йдеться про таку, яка була б орієнтована на реальні бойові дії.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Як передають місцеві ЗМІ, таку вказівку він дав у середу під час перевірки Південної зони бойового командування НВАК, де він здійснював, зокрема, перевірку Військово-Морських сил.

Треба зміцнити реальну військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії, поглибити дослідження військових та оперативних питань, а також оновлювати оперативні концепції та бойові методи навчання. Необхідно посилити конфронтаційну підготовку та зосередитися на ключових темах.

Також глава Китаю сказав, що для прискорення формування реальних бойових можливостей необхідно "енергійно розвивати нові бойові сили та засоби".