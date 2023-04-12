Шмигаль розповів, що очікує від візиту в США [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів. Там у нього заплановано ряд зустрічей.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Шмигаля, від поїздки він очікує чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього він очікує на нові домовленості щодо підтримки України.
"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - написав він.
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