Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів. Там у нього заплановано ряд зустрічей.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, від поїздки він очікує чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього він очікує на нові домовленості щодо підтримки України.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - написав він.