Форум реабілітації у Львові: співорганізатор проєкту Unbroken розповів деталі [ Редагувати ]
У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" співорганізатор проєкту Unbroken, депутат Львівської міськради Андріян Гутник розповів про форум реабілітації, який відбувся у Львові.
Це надзвичайно важливо на теперішній час проведення таких форумів. Там були представники з десятків країн світу, понад 700 спеціалістів у галузі медицини реабілітації. Пройшло все на базі Першого територіального медичного обʼєднання, де відкрився реабілітаційний центр "Незламні. Unbroken". Це найбільше медичне обʼєднання в Україні.
Також він розповів про те, які країни допомагають з реабілітацією наших бійців:
Співпраця відбувається з 30 країнами світу. Я думаю, що більш гнучкішою мала б бути й наша законодавча система. В принципі, березень - квітень 2022 року на законодавчому рівні були прийняті всі необхідні закони для того, щоб можна було оперативно українським медичним закладам всі проблеми вирішувати в Україні. Для того було багато зроблено на законодавчому рівні.
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