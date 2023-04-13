У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" співорганізатор проєкту Unbroken, депутат Львівської міськради Андріян Гутник розповів про форум реабілітації, який відбувся у Львові.

Це надзвичайно важливо на теперішній час проведення таких форумів. Там були представники з десятків країн світу, понад 700 спеціалістів у галузі медицини реабілітації. Пройшло все на базі Першого територіального медичного обʼєднання, де відкрився реабілітаційний центр "Незламні. Unbroken". Це найбільше медичне обʼєднання в Україні.

Також він розповів про те, які країни допомагають з реабілітацією наших бійців: