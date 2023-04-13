У четвер, 13 квітня, у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждало четверо українців.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

Як повідомляється, в автобусі їхало 14 осіб, з них 12 пасажирів і двоє водіїв.

Внаслідок аварії четверо людей отримали легкі травми. Трьох жінок і 15-річного хлопця доставили до місцевої лікарні.

У поліції повідомили, що водій автобуса, ймовірно, щоб уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу, різко повернув праворуч. У результаті транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Автобус прямував з України до Познані. Всередині були лише громадяни України. Усі вони (крім травмованих) після аварії залишилися на сусідній заправці чекати іншого автобуса.