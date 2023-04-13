Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов так прокоментував рішкення суду в Гаазі:

Команда Нафтогазу має перемогу на енергетичному фронті. Попри намагання росії завадити правосуддю, Арбітражний трибунал зобов’язав рф компенсувати Нафтогазу збитки обсягом у 5 млрд доларів США. Йдеться про наслідки захоплення росією наших активів у Криму в 2014 році. Тепер росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом.

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання росії на тому, що "Нафтогаз" не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію росією активів у Криму.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що росія повинна відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній Групи "Нафтогаз" ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти російської федерації на підставі угоди між Кабінетом міністрів України та урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.

"Нафтогаз" просить арбітражний трибунал зобов’язати російську федерацію виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, у тому числі за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь "Нафтогазу". Трибунал підтвердив свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що російська федерація в порушення своїх зобов’язань за Угодою про захист інвестицій незаконно експропріювала інвестиції "Нафтогазу". Відповідно, поточна (друга) стадія арбітражного провадження стосується визначення розміру компенсації втрат "Нафтогазу".

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного трибуналу в справі.

Докладнішу інформацію про справу можна знайти на сайті Постійної палати Третейського Суду.