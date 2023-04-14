Зеленський провів наради з головами СБУ та ГУР [ Редагувати ]
У пʼятницю, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський провів окремі наради з головою СБУ Василем Малюком та начальником ГУР Кирилом Будановим. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Протягом дня був на зв'язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове - це постійне знищення окупантів, це мінусування їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота.
Зеленський подякував військовим, які захищають Україну.
Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України.
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